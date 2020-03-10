شهيب: إنقاذ مجرى نهر الكلب من المخالفات أبرز الاختبارات أمام وزارة البيئة والثقافة والسياحة

شدد عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​أكرم شهيب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "​المحميات​ الطبيعية كنز وطني، لذا إحترام القوانين والقرارات التي تحمي المناطق المصنفة بخانة المواقع الطبيعية واجب وطني"، مشيرا الى أنه "يبقى إنقاذ مجرى ​نهر الكلب​ من المخالفات أبرز الاختبارات أمام ​وزارة البيئة​ والثقافة و​السياحة​ لا بل ​مجلس الوزراء​ مجتمعا. احموا محميات ​لبنان​". إضغط للمزيد

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