سويسرا تعلن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن أعلنت سويسرا، تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل. وأعلنت سويسرا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 138 حالة أول أمس. وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية، أن هذا يأتي بعد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس. جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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