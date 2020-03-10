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إيطاليا: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في لومبارديا خلال يوم واحد

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي قوله، اليوم الأحد، إن عدد المتوفين جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة.

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ومن المتوقع أن تذكر السلطات الإيطالية الحصيلة الجديدة الخاصة بكل أراضي البلاد في وقت لاحق من الأحد، إلا أن هذا الرقم المعلن حول الوضع في لومبارديا يشير إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات، حيث كانت حصيلة أمس السبت 233 حالة في عموم إيطاليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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