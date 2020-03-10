إيطاليا: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في لومبارديا خلال يوم واحد

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أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي قوله، اليوم الأحد، إن عدد المتوفين جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة.

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ومن المتوقع أن تذكر السلطات الإيطالية الحصيلة الجديدة الخاصة بكل أراضي البلاد في وقت لاحق من الأحد، إلا أن هذا الرقم المعلن حول الوضع في لومبارديا يشير إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات، حيث كانت حصيلة أمس السبت 233 حالة في عموم إيطاليا.