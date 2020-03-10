شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صحة البرلمان يطالب المحليات بحملات لمنع الذبح العشوائى للطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة أن تشن المحليات حملات رقابة في الأسواق والشوارع لمعاقبة كل من يتورط في ذبح عشوائى للطيور في الشوارع، لما تمثله تلك الظاهرة من خطر كبير على صحة المواطنين، وتساهم في نشر التلوث الناتج عن دماء تلك الطيور التي تتناثر في الشوارع، موضحا أن هناك تشريع بالفعل يجرم ذبح الطيور في الشوارع.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لإجبار الجميع على ذبح الطيور في الأماكن المخصصة للذبح بحيث يكون هناك رقابة، وبجانب منع نشر التلوث في الشوارع، إلا أن هناك أسواق ما زالت تشهد ذبح للطيور في الشوارع خاصة في القرى والأرياف.

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ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن هذه القضية لا تحتاج إلى تشريع لأن هناك تشريع بالفعل يجرم تلك الظاهرة، ولكن هناك ضرورة لمواجهة هذا الأمر من خلال عملات دورية على الأسواق، متابعا: وهذا دور المحليات.

وفى وقت سابق واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر وجميع مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، حملاتها مكثفة على محال الجزار والشوادر والأسواق ، لتفعيل قرار منع ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، وعجول واناث" البتلو" قبل بلوغها السنتين، بالإضافة الى استمرار الحملات الرقابية على أسواق ومنافذ بيع ومحال جزارة اللحوم تأكيدا على سلامة المعروض .

وأكد تقرير الأداة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، إن هناك لجان رقابية مكثفة بمحال الجزارة والشوادر بتفعيل قرار منع ذبح الاناث والعجول التى لم تبلغ السن القانونى، مشيرا الى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.