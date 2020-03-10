ألبانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تيرانا- (أ ش أ):
أعلنت ألبانيا أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.
ذكرت ذلك قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
يذكر أن الفيروس ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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