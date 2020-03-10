منغوليا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أولان باتور- (أ ش أ):

أعلنت منغوليا اليوم الثلاثاء، أن مواطنا فرنسيا يعمل في البلاد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، ليصبح الحالة الأولى في البلاد.

وأضافت لجنة الطواريء الوطنية في منغوليا ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية ـ أن المواطن الفرنسي الذي يعمل لحساب شركة للطاقة في إقليم دورنوجوفي بجنوب البلاد وصل إلى منغوليا قادما من باريس عبر موسكو.

وأشارت اللجنة إلى أن السلطات المنغولية حددت 42 شخصا التقى معهم و120 آخرين كانوا على اتصال وثيق مع المريض الذي أصبحت حالته مستقرة.