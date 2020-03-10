إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في دولة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بنما سيتي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في بنما اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحالة التي تم تسجيلها هي لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما وكانت قد سافرت مؤخرا إلى إسبانيا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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