شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 جراء تصادم زورقين يعدان لزيارة ملك وملكة هولندا لإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول إنقاذ إندونيسي اليوم الثلاثاء إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تصادم زورقين يتفقدان موقعا سيزوره ملك وملكة هولندا.

وأضاف يوسف لطيف، المتحدث باسم هيئة البحث والإنقاذ الوطني، إن زورقا يحمل حرس متنزهات، اصطدم بآخر يحمل أفرادا من الحرس الرئاسي في نهر في بالانجكارايا، بجزيرة بورنيو يوم الاثنين.

وكان الزورقان يعدان لوصول ملك هولندا ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما.

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وقال يوسف إن من بين من لاقوا حتفهم قائد الجيش المحلي، بامبانج كريستيانو، بينما تم إنقاذ أكثر من 20 شخصا.

ووصل الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما يوم أمس الاثنين في زيارة لإندونيسيا تستغرق أربعة أيام.

وكان من المقرر أن يزور الملك والملكة، بالانجكارايا لبحث سبل الحفاظ على غابة بورنيو المطيرة يوم الأربعاء.