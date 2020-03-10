شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى ... الرئيس الصيني يصل إلى ووهان لتفقد جهود مكافحة " كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء حيث من المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل العاملين في المجال الطبي.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.
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