الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف مراسم تنصيب الرئيس الأفغاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول أثناء تأدية الدكتور أشرف غني الرئيس الأفغاني القسم الدستوري.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسود الاستقرار أفغانستان، وأن يعم السلام ربوعها بما يحقق طموحات وآمال شعبه الصديق.

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وكانت تفجيرات سمع دويها أثناء حفل تنصيب الرئيس الأفغاني أشرف غني إثر هجمات صاروخية، فيما لم يستدل حتى الآن على عدد المصابين وهل كان هناك قتلى جراء الهجوم أم لا.

وأدى الرئيس الأفغاني أشرف غني، الإثنين، اليمين رئيسا لولاية ثانية بالتزامن مع إجراء خصمه عبدالله عبدالله مراسم تنصيب منفصلة.

وخلال مراسم أداء اليمين التي حضرها مئات بينهم شخصيات أجنبية زائرة ودبلوماسيون وشخصيات سياسية بارزة، قال غني: "أقسم بالله أن أطيع وأحمي دين الإسلام المقدس، وأن أحترم وأشرف على تطبيق الدستور".

وأثار الخلاف بينهما مخاوف حيال استقرار نظام الحكم في أفغانستان في وقت تستعد الولايات المتحدة للانسحاب من البلاد عقب اتفاق مع حركة طالبان الشهر الماضي، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيه بإنهاء أطول حروب واشنطن.