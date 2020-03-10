كوريا الجنوبية تسجل 35 حالة إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7513.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن هذا العدد يأتي بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية تراجع معدل الزيادة في حالات الإصابة الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، قد قال، الإثنين، إن وتيرة انتشار فيروس كورونا الجديد قد بدأت في التباطؤ، ولكنه أوصى بتجنب الإفراط في التفاؤل.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مون تأكيده خلال لقائه كبار مساعديه في المكتب الرئاسي، أنه تجب المحافظة على معدل تباطؤ العدوى بالفيروس.

وجدد مون طلب الحكومة للشعب بعدم المشاركة في التجمعات التي تتضمن المراسم الدينية، لمساعدة السلطات الصحية في تطبيق إجراءات الحجر الصحي بشكل أكثر فاعلية.

من ناحية أخرى، حذرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، من أن أي مريض جديد بفيروس كورونا سيواجه غرامة مالية بقيمة أقل من 10 ملايين وون (8296 دولارا)، إذا لم يقم بالإبلاغ عن تفاصيل سفره بصورة صحيحة للسلطات الصحية.

وتعد كوريا الجنوبية البلد الأكثر تضررا في العالم من فيروس "كوفيد-19" بعد الصين وإيطاليا.

وفي وقت سابق، أعلنت سيؤول تأكيد إصابة 248 حالة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين داخل البلاد إلى 7 آلاف و382 شخصا، معظمهم في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، ومقاطعة جيونج سانج المجاورة الشمالية.