شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هبوط الأسهم الأمريكية بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت مؤشرات الأسهم الأمريكية هبوطًا حادًا خلال تداولات أمس الإثنين، متأثرةً بالهلع السائد بالأسواق حيال فيروس "كورونا".



وانخفض المؤشر الصناعي "داو جونز" بنسبة 7.8% أو 2013 نقطة إلى 23851 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنسبة 7.3% أو 625 نقطة إلى 7950 نقطة، في حين تراجع "S&P 500" بنسبة 7.6% أو 226 نقطة إلى 2746 نقطة.

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