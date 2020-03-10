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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارتين للجيش الليبي.. وتدمير 15 سيارة بالأسلحة والذخيرة لـ"مصراتة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غارتين للجيش الليبي.. وتدمير 15 سيارة بالأسلحة والذخيرة لـمصراتة
الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشف مصدر عسكري، مساء الإثنين، عن تنفيذ طائرات تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي مهمة عسكرية، أسفرت عن تدمير رتل مسلّح شرق مدينة مصراتة.
وقال الضابط في عمليات السلاح الجوي بمنطقة سرت، محمود الوداني، إن طائرات الجيش الليبي نفذت على الأقل غارتين استهدفت رتلاً تحرك من مدينة مصراتة صوب بلدة بوقرين شرق المدينة.
وأشار الوداني إلى أن الرتل مكون من 15 سيارة تحمل أسلحة متوسطة وذخائر وعلى متنها أيضًا نحو 30 عنصرًا تابعين لمليشيات مصراتة.
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