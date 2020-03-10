عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. العراق.. تدمير 9 أنفاق.. وقتل 25 داعشي

الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 25 إرهابيًا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد.

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وأعلن الأمن العراقي في بيان أنه بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر أبطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الإرهابي، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية.

وأشار البيان إلى أن أفراد الجهاز نفذوا "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الإرهابية، منذ فجر الأمس وحتى فجر اليوم، مع ضربات جوية متلاحقة، ما أسفر عن مقتل 25 إرهابيًا وتدمير 9 أنفاق، فضلاً عن معسكر للتدريب.