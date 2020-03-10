- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. العراق.. تدمير 9 أنفاق.. وقتل 25 "داعشي" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. العراق.. تدمير 9 أنفاق.. وقتل 25 داعشي
الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 25 إرهابيًا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد.
وأعلن الأمن العراقي في بيان أنه بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر أبطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الإرهابي، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية.
وأشار البيان إلى أن أفراد الجهاز نفذوا "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الإرهابية، منذ فجر الأمس وحتى فجر اليوم، مع ضربات جوية متلاحقة، ما أسفر عن مقتل 25 إرهابيًا وتدمير 9 أنفاق، فضلاً عن معسكر للتدريب.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. العراق.. تدمير 9 أنفاق.. وقتل 25 "داعشي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.