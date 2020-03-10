شكرا لقرائتكم شكوك بإصابة قائد الجيش الأميركي في أوروبا بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش الأميركي الاثنين إن قائد الجيش في أوروبا، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا لفيروس كورونا خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة.

قائد الجيش الأميركي في أوروبا

وأوضح الجيش في بيان إن اللفتنانت جنرال كريستوفر كافولي "يراقب حالته" ويعمل عن بعد في الوقت الراهن.

وصرح مسؤول أمريكي لرويترز أن المؤتمر شمل قادة للقوات البرية وعقد في مدينة فيسبادن في ألمانيا الأسبوع الماضي.

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أردف المسؤول أنه تم التأكد من إصابة أحد المشاركين الأجانب بالفيروس.

عضو جمهوري في الكونغرس يحجر نفسه

إلى ذلك أعلن عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي، الاثنين، أنه سيفرض على نفسه حجرا صحيا، رغم أن "أي أعراض" لم تظهر عليه؛ لأنه تعرّض لفيروس كورونا المستجدّ نهاية شباط/ فبراير، قبل لقاء مع الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح دوغ كولينز، في بيان، أنّ منظمي مؤتمر كبير للمحافظين (سيباك)، عقد نهاية شباط/ فبراير، أبلغوه أنه تم التقاط صورة له مع شخص، تبيّن بعدها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال: "رغم أنني أشعر بأنني في صحة جيدة، ولا أشعر بأي أعراض، قررت أن أضع نفسي طوعا في الحجر الصحي (...) لمزيد من الحذر".