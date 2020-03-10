الصحة السعودية تعلن عن 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن 5 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ بينهم مواطن مصري ليرتفع إجمالي الحالات بالمملكة إلى 20. إضغط للمزيد

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