الصحة المصرية: الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وصل الى 59

أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان المصري، خالد مجاهد أن "إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة"، مبينا أن "الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليا لكورونا 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات، التي تم الإعلان عنها مسبقا".

وأشار مجاهد إلى أن "إكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​"، كاشفا أن "هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والذي تعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل. أما الحالات الـ20 التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، حالتهم مستقرة تماما ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة".