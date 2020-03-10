AFP: الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تتجاوز 4 آلاف

أفادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "الحصيلة ​العالم​ية للوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد تجاوزت حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في ​الصين​".

ووصلت الحصيلة الى 4,011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.

وأدى انتشار الفيروس الى تعطيل قطاعات النقل في العالم وتسبب بإلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات الى الدورات الرياضية.

وفي الصين انخفض عدد الإصابات اليومية ​الجديدة​ بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يؤشر الى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها ​الحكومة​ تؤتي ثمارها.