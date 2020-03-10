بورصة نيويورك تتعرض لأفدح خسارة منذ 11 عاما بسبب انهيار أسعار النفط وكورونا

تكبدت بورصة ​وول ستريت​، أفدح خسارة يومية لها على الإطلاق منذ أكثر من 11 عاما، في تدهور سببه انهيار أسعار النفط من جراء حرب الأسعار التي شنتها ​السعودية​ على ​روسيا​ وتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في ​العالم​.

وبلغت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 7.79 بالمئة إذ تراجع إلى 23.85102 نقطة ليخسر بذلك أكثر من ألفي نقطة. أما مؤشر ناسداك الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا فبلغت خسائره 7.29 بالمئة، إذ أغلق على 7.95068 نقطة. بدوره هوى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 7.60 بالمئة ليستقر عند 2.74656 نقطة.

وقياسا بعدد سكان ​الولايات المتحدة​، فإن الخسارة التي تكبدتها بورصة ​نيويورك​ تعادل 5682 دولارا للفرد.