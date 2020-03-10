وزير الخارجية الكندي: تنسيق يومي مع الولايات المتحدة لمواجهة كورونا

أعلن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، أن حكومة بلاده والولايات المتحدة تعملان معا وتتواصلان يوميا في جهودهما المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى أن "نهج العلوم في كندا هو جزء من محاولة جماعية بين ما يسمى شركاء الأمن لحماية أميركا الشمالية من فيروس "كوفيد-19".
وشدد شامبين على أن "العلم أولا. لقد استرشدنا بالعلوم، وقد استرشدنا بمشورة منظمة الصحة العالمية ونحن مستمرون في العمل مع شركائنا من شبكة العيون الخمسة".
يذكر أن شبكة العيون الخمسة هو تحالف مخابراتي يشمل كلا من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكندا، وإستراليا، ونيوزيلند
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