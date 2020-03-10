وزير الخارجية الكندي: تنسيق يومي مع الولايات المتحدة لمواجهة كورونا

أعلن وزير الخارجية الكندي، ​فرانسوا فيليب شامبين​، أن حكومة بلاده و​الولايات المتحدة​ تعملان معا وتتواصلان يوميا في جهودهما المشتركة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، مشيرا الى أن "نهج العلوم في كندا هو جزء من محاولة جماعية بين ما يسمى شركاء الأمن لحماية أميركا الشمالية من فيروس "كوفيد-19".

وشدد شامبين على أن "العلم أولا. لقد استرشدنا بالعلوم، وقد استرشدنا بمشورة ​منظمة الصحة العالمية​ ونحن مستمرون في العمل مع شركائنا من شبكة العيون الخمسة".

يذكر أن شبكة العيون الخمسة هو تحالف مخابراتي يشمل كلا من الولايات المتحدة الأميركية، و​المملكة المتحدة​، وكندا، وإستراليا، ونيوزيلند