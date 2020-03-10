رئيس وزراء المغرب: تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

أعلن رئيس وزراء ​المغرب​ ​سعد الدين العثماني​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه ""بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ ب​إيطاليا​ قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ أعلن يوم أمس أن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض.