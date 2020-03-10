رئيس وزراء المغرب: تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

أعلن رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه ""بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر".
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن يوم أمس أن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض.
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