أعلن عضو في ​الحزب الجمهوري​ في ​الكونغرس الأميركي​ دوغ كولينز في بيان أنّ "منظمي مؤتمر كبير للمحافظين "سيباك" عُقد نهاية شباط ابلغوه انه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها أنه مصاب ب​فيروس كورونا​. ورغم أنني اشعر بأنني في صحة جيدة ولا أشعر بأي أعراض، قررت أن أضع نفسي طوعا في الحجر الصحي لمزيد من الحذر".

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كانت هذه تفاصيل خبر عضو في الكونغرس الأميركي يعلن أنه سيفرض حجرا صحيا على نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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