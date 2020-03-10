مقاطعة هيوغو اليابانية تسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن مقاطعة هيوغو سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، موضحة أن الحالتين الجديدتين لممرضة في الأربعينات من العمر وكان قد تأكد إصابة زميلة لها بالفيروس يوم أمس، أما الحالة الأخرى لمريض في الستينات من العمر ويخضع للعلاج في نفس المستشفى.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ذكرت أمس أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 1190 حالة.
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