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76 مصابا بكورونا في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية عن ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس ​ إلى 50 حالة. من جهته، أعلن مكتب المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الفلسطينية أن نتائج الفحوص المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي ل​وزارة الصحة الفلسطينية​ أظهرت حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفععدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 26 حالة، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح بقضاء طولكرم، أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة ​بيت لحم​.

وقررت إسرائيل أمس فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع العائدين إلى إسرائيل من رحلات السفر، خشية تفشي المرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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