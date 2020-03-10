76 مصابا بكورونا في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية عن ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ إلى 50 حالة. من جهته، أعلن مكتب المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الفلسطينية أن نتائج الفحوص المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي ل​وزارة الصحة الفلسطينية​ أظهرت حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفععدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 26 حالة، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح بقضاء طولكرم، أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة ​بيت لحم​.

وقررت إسرائيل أمس فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع العائدين إلى إسرائيل من رحلات السفر، خشية تفشي المرض.