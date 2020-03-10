البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لفحوصات فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخضع للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لأنه لم يخالط أي مرضى تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لفترة طويلة ولم تظهر عليه أي أعراض"، مؤكدة أن "ترامب لايزال بصحة ممتازة وسيظل طبيبه يلاحظه عن كثب".
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قد تلقى سؤالا أثناء إيجاز صحفي في البيت الأبيض في وقت سابق عما إذا كان ترامب قد خضع لفحوصات، فرد قائلا: " "بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال. سنزوّدكم سريعاً جداً بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض".
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