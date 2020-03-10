زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورة جديدة لمدفعية بعيدة المدى

أفادت وكالة أنباء كورية شمالية أن الزعيم ​كيم جونغ أون​ أشرف على مناورة جديدة لـ"مدفعية بعيدة المدى"، مشيرة الى أن كيم "قام بتوجيه مناورة أخرى لضربة ذات قوة نارية لمدفعية بعيدة المدى وأبدى تقديرا كبيرا للجاهزية المثالية للقتال".

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "​بيونغ يانغ​ أجرت عمليات إطلاق شملت أنواع مختلفة من قاذفات ​صواريخ​ متعددة"، معربةً عن "الأسف العميق" من هذا التحرك.

وأوضحت أن "هذه العمليات أجريت في منطقة سوندوك على الساحل الشرقي ل​كوريا الشمالية​، وباتجاه شمال شرقي نحو بحر ​اليابان​، وقطعت مسافة 200 كلم بارتفاع أقصى وصل إلى 50 كلم. والمسافة التي قطعتها هذه ​الصواريخ​ أدنى من تلك التي عبرتها المقذوفات التي أطلقت في 2 آذار، لكن ارتفاعها كان أعلى.