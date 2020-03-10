الرئيس الصيني شي جينبينغ يقوم بأول زيارة الى ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​، وصل إلى مدينة ​ووهان​، بؤرة تفشي ​فيروس كورونا​، وذلك لأول مرة منذ تفشي الفيروس. ومن المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.

وخلال اجتماع للمكتب السياسي لبحث سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا، شدد الرئيس الصيني على أن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

وذكر تقرير للتلفزيون الرسمي أنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في مستشفيات محددة لعلاج الحالات الشديدة، مع عدم تأجيل العلاج بسبب التكلفة، كما سيتم ضمان توفير الإمدادات لإقليم هوبي وعاصمته ووهان.