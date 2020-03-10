لجنة الصحة الصينية: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية ​الصين​ية عن تسجيل 17 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ كما تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 كانون الثاني، مشيرة الى أن جميع الإصابات الجديدة سجلت في مدينة ​ووهان​ بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين.

كما أن جميع الوفيات الـ17 الجديدة حصلت في مقاطعة هوبي في وسط البلاد و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، وهذا هو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر كانون الثاني.