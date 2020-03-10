بنس: لا أعلم ما إذا كان ترامب قد خضع لفحص كورونا

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنّه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خضع لفحص فيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقرّبين من الرئيس أنّهم خالطوا أناساً تبيّن لاحقاً أنهم مصابون بالفيروس.
وردّاً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض قال بنس "بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال"، مضيفاً "سنزوّدكم سريعاً جداً بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض".
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