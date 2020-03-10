بنس: لا أعلم ما إذا كان ترامب قد خضع لفحص كورونا

أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ أنّه لا يعلم ما إذا كان الرئيس ​دونالد ترامب​ قد خضع لفحص ​فيروس كورونا​ المستجدّ، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء ​الكونغرس​ المقرّبين من الرئيس أنّهم خالطوا أناساً تبيّن لاحقاً أنهم مصابون بالفيروس.

وردّاً على سؤال خلال ​مؤتمر​ صحافي في ​البيت الأبيض​ قال بنس "بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال"، مضيفاً "سنزوّدكم سريعاً جداً بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض".