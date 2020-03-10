أشار وزير المالية غازي وزني في حديث صحافي، إلى أن "الحكومة كانت غير مخيّرة في قرارها عدم تسديد سندات اليوروبوند، لأنّ إمكانياتها المالية ضعيفة، وفضّلت أن تضع الامكانيات المتوافرة لديها حالياً في تصرّف المودعين، ولتلبية احتياجات المواطنين الاساسية، من قمح ودواء وسلع أساسية ومحروقات، وفي الوقت نفسه عبّرت عن جهوزيتها الكاملة للتفاوض مع الدائنين".
ورداً على سؤال، شدد وزنيعلى أن "الحكومة بهذا القرار خَطت الخطوة الاولى في الطريق الصحيح والسليم لمعالجة أزمة المديونية التي يمر بها لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزني: الحكومة فضّلت أن تضع الامكانيات المتوافرة لديها لتلبية احتياجات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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