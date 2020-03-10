بري: لن يصدّقنا أحد ما لم نعجّل بحل أزمة الكهرباء

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ دعوته الى بدء ​الحكومة​ الخطوات التنفيذية لمعالجة الازمة، والتي يأتي في مقدمها ضرورة المقاربة الحاسمة لملف الكهرباء وإنهاء حالة ​العجز​ الرهيب الذي يُلقيه بنحو ملياري ​دولار​ سنوياً".

ورأى بري أنه "لن يصدّقنا أحد ما لم نعجّل بحل ​أزمة الكهرباء​ وطَي هذه الصفحة".