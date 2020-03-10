أشار مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إلى أن " جزءاً من هذه جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم سيتناول التحضيرات الجارية لمواجهة ​كورونا​، ولاسيما لجهة تجهيز بعض ​المستشفيات الحكومية​ بالمعدات ووسائل العزل لتسهيل خطط المواجهة، وأمّا الجزء الثاني من الجلسة، فسيتناول الملفات الاقتصادية والنقدية، والآليّة الواجب اعتمادها لانطلاق المفاوضات بين ​الحكومة اللبنانية​ وحاملي سندات اليوروبوندز".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للجمهورية: الحكومة ستبحث اليوم الملفات الإقتصادية والتحضيرات لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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