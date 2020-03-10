مستشفى قلب يسوع إتّخذ الإجراءات اللازمة إستعدادًا لأي طارئ صحيّ

بناءً على توصيات اللجنة الوطنيّة لمتابعة التدابير الوقائيّة من الفيروس التاجي المستجد- كورونا “COVID-19”، إتّخذ ​مستشفى قلب يسوع​ الإجراءات اللازمة طبيًا وتمريضيًا ولوجستيًا إستعدادًا لأي طارئ صحيّ.

والجدير بالذكر أن مستشفى قلب يسوع، قد أقام سلسلة من المحاضرات وورشات العمل حول الموضوع في إطار التدابير الإحترازيّة لمكافحة الفيروس.

وركّزت اللقاءات على توعية العاملين في المستشفى، ولاسيّما من لديهم التواصل المباشر مع طالبي الخدمة الطبيّة وزوار المستشفى، حول ظروف التعرّض للكورونا وسبل ​الوقاية​ منه وذلك للحد من خطر الإصابة. بالإضافة إلى تدريبهم للإستعداد والتأهب في حال ورود أي حالة إشتباه أو إصابة مع التأكيد على عدم وجود أي حالة إصابة في صفوف مرضاها حتى ​الساعة​.