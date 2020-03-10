الريس: أي من مقررات سيدر لن تنفذ إلا إذا ارتبطت بمواكبة صندوق النقد

لفت مستشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، ​وليد جنبلاط​، ​رامي الريس​ إلى أن "كل المنافذ الاقتصادية والمالية والنقدية باتت مقفلة، وأنه لن يعد لدينا خيار سوى اللجوء إلى ​صندوق النقد الدولي​ بعد التدمير المنهجي لل​سياسة​ الخارجية للبنان، ما أدى إلى تدهور العلاقات مع ​الدول المانحة​، وفي طليعتها ​دول الخليج​".

وكشف الريس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" عن معلومات تشير إلى أن "أي من مقررات ​مؤتمر سيدر​ لن تنفذ إلا إذا ارتبطت بمواكبة صندوق النقد الدولي لعملية الإصلاح بعد فقدان ​المجتمع الدولي​ الثقة بالإدارة اللبنانية".

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