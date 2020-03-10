لفت مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، رامي الريس إلى أن "كل المنافذ الاقتصادية والمالية والنقدية باتت مقفلة، وأنه لن يعد لدينا خيار سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد التدمير المنهجي للسياسة الخارجية للبنان، ما أدى إلى تدهور العلاقات مع الدول المانحة، وفي طليعتها دول الخليج".
وكشف الريس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" عن معلومات تشير إلى أن "أي من مقررات مؤتمر سيدر لن تنفذ إلا إذا ارتبطت بمواكبة صندوق النقد الدولي لعملية الإصلاح بعد فقدان المجتمع الدولي الثقة بالإدارة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الريس: أي من مقررات سيدر لن تنفذ إلا إذا ارتبطت بمواكبة صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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