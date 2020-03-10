كوريا الجنوبية تسجل أقل من 150 إصابة بكورونا لأول مرة منذ أسبوعين

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سيول: سجلت كوريا الجنوبية الثلاثاء للمرة الأولى منذ اسبوعين أقل من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

أكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية الإثنين احصاء ما مجموعه 131 إصابة، مضيفة أن ثلاثة أشخص توفوا لترتفع حصيلة الوفيات الى 54. وبلغ عدد الإصابات بالاجمال 7,513 حالة.

تعلن كوريا الجنوبية صباح كل يوم عن عدد الحالات التي تم تأكيدها في اليوم السابق، ثم تقدم تحديثا لأرقامها بعد ظهر كل يوم عن اصابات اليوم الحالي. وأظهرت حصيلة الاثنين انخفاضا لليوم الرابع تواليًا، كما إنها الحصيلة الأدنى في يوم واحد منذ أواخر فبراير.

قال يون تاي-هو من مقر مركز إدارة الكوارث "أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 في انخفاض، لذا يمكننا اعطاء تقييم بأن معدل الارتفاع يصل الى مرحلة جمود". لكنه أضاف أن الفيروس مستمر بالانتشار، محذرا من التراخي في جهود الاحتواء.

وقال اتحاد كرة السلة في كوريا الجنوبية الثلاثاء انه سيرجئ افتتاح الدوري الذي كان مقررا في 28 مارس الى "وقت ما في ابريل"، كما حصل مع بقية الرياضات.

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قال بيان صادر من الاتحاد ان الاتحاد اتخذ القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس الادارة "مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة وصحة الجمهور واللاعبين".

وألغت كوريا الجنوبية، التي كانت أول بلد يسجل عددا كبيرا من الاصابات خارج الصين، عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد. وكان أكثر من نصف الحالات على صلة بكنيسة شينتشونجي، وهي طائفة دينية سرية.

وكانت سيدة من اتباع كنيسة شينتشونجي تبلغ 61 عاما أصيبت بالفيروس في 10 فبراير، لكنها حضرت قبل تشخيصها أربعة قداديس على الأقل في دايغو، رابع أكبر مدينة في البلاد بعدد سكان يبلغ نحو 2,5 مليون نسمة.



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