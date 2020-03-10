واشنطن تدعو إلى التصويت في الأمم المتحدة حول الاتفاق مع طالبان

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الامم المتحدة: أفاد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة دعت الثلاثاء الى التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع طالبان، الذي يرمي الى تمهيد الطريق أمام إحلال السلام في أفغانستان.

بدأت واشنطن بسحب جنودها من أفغانستان كجزء من الاتفاق الذي أبرمته مع طالبان في 29 فبراير.

ويأتي طلب التصويت بعد اجراء مفاوضات حول مسودة مشروع قرار متعلق بالاتفاق، وفق ما ذكر دبلوماسيون الإثنين.