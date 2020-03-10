شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع لـ"اقتراحات البرلمان" لمناقشة إنشاء عدد من المدارس بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن استمرار إطلاع طلبة الثانوية العامة على أوراق الامتحانات وعمل التظلمات بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، بجانب الاقتراح برغبة بشأن تنفيذ قرار تخصيص أرض لإنشاء مدرسة على أرض جراج اليوم الواحد الكائن بتقاطع شارع التحكم المركزي وشارع عزت جلال بمدينة أسيوط.

كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مدرسة أبو راضي تعليم أساسي بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فيصل عبيدي، بشأن رفع مستوى الإدارة التعليمية بمركز ومدينة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

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وتناقش اللجنة أيضا الاقتراحين برغبة المقدمان من النائب بسام فليفل بشأن إحلال وتجديد مدرسة طلخا الإعدادية بنين طريق بلقاس – طلخا – محافظة الدقهلية، والثاني بشأن إحلال وتجديد مدرسة الطويلة الابتدائية مدينة طلخا – محافظة الدقهلية.

وتبحث اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمان من النائب أحمد علي إبراهيم الأول بشأن إنشاء مجمع مدارس بأرض حوض العلوة رقم (10) الكائنة بالمرج الغربية بمحافظة القاهرة، والثاني بشأن إنشاء مجمع مدارس بمحيط أرض قصر الأميرة نعمة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – حي المرج – محافظة القاهرة، بجانب مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هانم أبو الوفا، بشأن إدراج بعض المدارس بدائرة بني مزار – مركز مطاي – محافظة المنيا في الموازنة العامة للدولة.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء إدارة تعليمية على أرض أملاك دولة كانت مستغلة لوزارة الدفاع بشارع مسجد عوض بهجت قطعة رقم (85) بمدينة القوصية – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سهير الحادي، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية بقرية أبو خرص – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إنشاء إدارة تعليمية للمنتزه أول، وتقسيم الإدارة الحالية إلى إدارتين – محافظة الإسكندرية.