التوربينات وموقف السودان من المفاوضات.. أهم تصريحات وزير الري بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

عبَّر محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن تفاؤله بانتهاء مفاوضات سد النهضة إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلًا: "كل عقدة ولها حل، هيحصل وسيحدث اتفاق بين الدول الثلاث".

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الملف خطوة بخطوة، ومهتم للغاية بالوصول إلى اتفاق وحل نهائي، كما أنه لديه رؤية وانفتاح، ومهتم بإحداث تنمية وعلاج الفقر في إثيوبيا، بل وفي دول حوض النيل كلها.

وزير الري: نريد التنمية لإثيوبيا دون منع المياه عن مصر

وحول دراسات السد، أوضح وزير الري أن اللجنة الفنية أبلغت نظيرتها الإثيوبية أن دراسات سد النهضة غير مكتملة وبها قصور عديدة، تؤثر على أمان السد وعلى دول المصب، وإثيوبيا قللت عدد التوربينات في سد النهضة من 16 إلى 12 توربينًا لتوليد الكهرباء، مضيفًا أن السد لن يولّد 6 آلاف ميجاوات، لكنه سيولد 1900 ميجاوات فقط.

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وزير الري: سيتم الاتفاق بخصوص سد النهضة.. "كل عقدة ولها حَل"

وكشف وزير والري، عن موقف السودان من الاتفاق الأخير حول مفاوضات سد النهضة في واشنطن وقبلها بشكل عام.

وزير الري: "إثيوبيا مش عايزة اتفاق حول سد النهضة"



وتابع الوزير، أن أحد شروط اتفاق واشنطن بشأن سد النهضة هو توليد طاقة كهربائية من السد بنسبة 75% في حالة الجفاف القارس في مياه النيل، وهذا لن يحدث ولو بعد 10 سنوات.

وزير الري: إثيوبيا لم تطرح أي بديل في اتفاق سد النهضة