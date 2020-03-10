مصر للطيران تسير رحلات لنقل المصريين العالقين بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات جوية لنقل المصريين العالقين في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم الثلاثاء، حتى يوم 24 مارس بواقع رحلتين يوميًا من جدة إلي القاهرة، ورحلة يوميًا من المدينة المنورة إلى القاهرة بالإضافة إلى بعض الرحلات من الرياض والدمام والقصيم وأبها إلى القاهرة.
وطالبت الشركة من المصريين العالقين بالسعودية، الراغبين في العودة إلى القاهرة، الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على رقم 090070000 أو 1717 من أي خط موبايل أو التنسيق مع خلال مكاتب الشركة المنتشرة داخل المملكة أو وكلاء السياحة لحجز تذاكر العودة.
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