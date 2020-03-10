شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لفحوصات الكشف عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت جريشام في بيان مساء الاثنين أن ترامب "لايزال بصحة ممتازة وسيظل طبيبه يلاحظه عن كثب".
كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد تلقى سؤالا أثناء إيجاز صحفي في البيت الأبيض في وقت سابق عما إذا كان ترامب قد خضع لفحوصات.
وسبق أن خضع مشرعان أمريكيان كانا مع ترامب مؤخرا، للحجر الصحي الذاتي.
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