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البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لفحوصات الكشف عن كورونا

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "لأنه لم يخالط أي مرضى تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لفترة طويلة ولم تظهر عليه أي أعراض".

وأضافت جريشام في بيان مساء الاثنين أن ترامب "لايزال بصحة ممتازة وسيظل طبيبه يلاحظه عن كثب".

كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد تلقى سؤالا أثناء إيجاز صحفي في البيت الأبيض في وقت سابق عما إذا كان ترامب قد خضع لفحوصات.

وسبق أن خضع مشرعان أمريكيان كانا مع ترامب مؤخرا، للحجر الصحي الذاتي.

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