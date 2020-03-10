شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 17 وفاة و19 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن السلطات الصحية في البلاد أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ترتفع بذلك إلى 80 ألفا و754 شخصا.

وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 17 وفاة و17 إصابة خلال يوم أمس الاثنين.