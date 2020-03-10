عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يحاصر المسؤولين الإيرانيين.. إصابة عضو بارز بمكتب الإرشاد

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

ذكرت قناة "سحام نيوز" المقربة من مهدي كروبي أحد أبرز المعارضين للنظام الإيراني، في تقرير لها، أن حسين محمدي، وهو عضو بارز في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، أصيب بفيروس كورونا.



وأضافت القناة أن هذا العضو في حالة غير مناسبة، حيث وفقا لهذا التقرير، فإن إحدى رئتي محمدي كانت "قد أصيبت تماما بالعدوى" وتم نقله إلى أحد المستشفيات في طهران.

جدير بالذكر أن عددا من المسؤولين الإيرانيين قد توفوا بسبب فيروس كورونا، بينما أصيب آخرون بهذا الفيروس.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، إصابة إسماعيل نجار رئيس إدارة الأزمات في البلاد بفيروس كورونا الجديد.

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وقال علي بختياري، المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات في إيران، إن نجار ظهرت عليه أعراض شبيهة بالإنفلونزا الأسبوع الماضي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنَّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7 آلاف و161 حالة.

وتشهد إيران واحداً من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض بعد الصين، حيث نشأ الفيروس.

في المقابل، كشفت محطة إذاعية أمريكية ناطقة بالفارسية أن السلطات الإيرانية تتستر على أعداد الوفيات بفيروس كورونا داخل بعض المناطق في البلاد.

وأشارت إذاعة صوت أمريكا التي تبث من الولايات المتحدة، في تقرير لها، الخميس، إلى أن وزارة الصحة الإيرانية لم تعلن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة طهران، ومدينة قم (بؤرة انتشار العدوى داخل إيران) وإقليم جيلان.

ويشعر الرأي العام الإيراني بقلق إزاء تكتم السلطات حول انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت أول حالة وفاة قبل يومين من إجراء انتخابات البرلمان في فبراير/شباط، على الرغم من نفي المسؤولين الإيرانيين قبل ذلك مرارا وجود إصابات بالوباء داخل البلاد.