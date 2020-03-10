عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المغرب توقف جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قرر المغرب، الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا.



وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، في "تويتر" على حسابه: "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا، قررت حكومة المملكة تعليق جميع الرحلات المقبلة من المدن الإيطالية وإليها، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر".

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وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قال الإثنين، إن بلاده ستخضع للإغلاق حتى الشهر المقبل، بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 منهم.

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت أيضا الحكومة التونسية، تعليق جميع الرحلات البحرية المقبلة من إيطاليا وجميع الرحلات الجوية، باستثناء المقبلة من روما تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتعيش في إيطاليا جالية تونسية يقدر تعدادها بنحو 200 ألف شخص.

وأعلنت السلطات الإيطالية، الإثنين، تسجيل 97 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وارتفاع عدد الإصابات إلى 9172.