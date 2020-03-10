ترامب عن الكورونا: لا نحبذ حاليا السفر لكل الوجهات ونعمل مع القطاعات المختلفة بهذا الصدد

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في ​مؤتمر صحفي​ حول مواجهة ​فيروس كورونا​، انه "لا نحبذ حالياً السفر إلى كل الوجهات ونعمل مع القطاعات المختلفة بهذا الصدد"، موضحاً انه "سيتم الاهتمام بالوضع الصحي وال​اقتصاد​ي وغدا سنبحث ​مساعدات​ ضريبية ومساعدات للموظفين في الشركات، وما زلنا نتمتع باقتصاد قوى رغم اجتياح فيروس كورونا ​العالم​".

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