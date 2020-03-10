السلطات السعودية: إيقاف حركة جميع المسافرين عبر منفذي العمري والمدورة

أعلنت السلطات السعودية عن "إيقاف حركة جميع المسافرين من جميع الجنسيات باتجاه البلاد عبر منفذي العمري والمدورة بين الأردن والسعودية، باستثناء مواطني دول الخليج، حيث يسمح لهم بدخول الأراضي السعودية قادمين من الأردن عبر المعبرين حتى عصر يوم الاثنين القادم، ويسمح للمواطنين السعوديين القادمين من الأردن عبر الحدود البرية بشكل دائم".
هذا وأعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة صلاح اللوزي، في وقت سابق، أن "السعودية سمحت لسيارات السفريات والحافلات التي تنقل أردنيين يحملون تأشيرات وإقامات مسبقة كالعاملين في السعودية بالدخول إلى أراضيها".
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