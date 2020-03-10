نائب الرئيس الأميركي: مخاطر كورونا بالنسبة للأميركيين لا تزال منخفضة

اشار نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في مؤتمر صحفي في البيت الابيض بشأن تطورات انتشار فيروس ​كورونا​، الى ان "مخاطر كورونا بالنسبة للأميركيين لا تزال منخفضة ونبحث جهود مكافحة انتشار الفيروس". واعلن بنس انه يتم العمل على تطوير لقاحات لعلاج فيروس كورونا.

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