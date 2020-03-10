الخارجية العراقية: تعليق الخدمات القنصلية تحسبا لتفشي كورونا

أعلنت ​وزارة الخارجية العراقية​، في بيان، "تعليق العمل وإيقاف كل الخدمات في الدائرة القنصلية بالوزارة حتى 21 اذار الجاري، تحسبا لتفشى ​فيروس كورونا​ المستجد."، مشيرة الى ان "هذا الإجراء جاء عملا بمقررات لجنة الأمر الديواني والمختصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد".

بدوره شدد جهاز ​الأمن​ الوطني العراقي، على "ضرورة التعاون مع المراكز الطبية المختصة والالتزام بالإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس في البلاد".