الخارجية العراقية: تعليق الخدمات القنصلية تحسبا لتفشي كورونا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، "تعليق العمل وإيقاف كل الخدمات في الدائرة القنصلية بالوزارة حتى 21 اذار الجاري، تحسبا لتفشى فيروس كورونا المستجد."، مشيرة الى ان "هذا الإجراء جاء عملا بمقررات لجنة الأمر الديواني والمختصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد".
بدوره شدد جهاز الأمن الوطني العراقي، على "ضرورة التعاون مع المراكز الطبية المختصة والالتزام بالإرشادات والإجراءات الصحية والوقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس في البلاد".
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