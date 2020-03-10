وزارة الصحة في بوركينا فاسو: تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة في ​بوركينا فاسو​، عن "تسجيل أول حالتي إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، الذي كان أول ظهور له في ​الصين​ في كانون الأول الماضي"، مشيرة الى "المريضين هما رجل وزوجته، وعادا في الآونة الأخيرة إلى بوركينا فاسو، من زيارة ل​فرنسا​ وأنهما الآن قيد العزل الصحي".

هذا وأعلن رئيس ​منظمة الصحة العالمية​، في وقت سابق، ان "خطر تفشي الفيروس التاجي ليصبح وباءً عالمياً أصبح حقيقيا بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة، ولقد أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان".