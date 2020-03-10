رويترز: قائد الجيش الأميركي في أوروبا ربما تعرض لفيروس كورونا

أعلن ​الجيش الأميركي​ إن قائد الجيش في ​أوروبا​، إلى جانب عدد من الموظفين، ربما تعرضوا ل​فيروس كورونا​ خلال ​مؤتمر​ عقد في الآونة الأخيرة.

وذكر الجيش الأميركي في بيان، إن اللفتنانت جنرال كريستوفر كافولي "يراقب حالته" ويعمل عن بعد في الوقت الراهن.

واوضح مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن المؤتمر شمل قادة للقوات البرية وعقد في مدينة فيسبادن في ​ألمانيا​ الأسبوع الماضي. وأضاف المسؤول أنه تم التأكد من إصابة أحد المشاركين الأجانب بالفيروس.