جهاز مكافحة الإرهاب في العراق: مقتل 25 من داعش شمالي البلاد

أعلن جهاز ​مكافحة الإرهاب​ في ​العراق​، عن "مقتل 25 إرهابياً من عناصر تنظيم "داعش" وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد"، مشيراً الى "الاستمرار في ملاحقة عصابات داعش الإرهابي".

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